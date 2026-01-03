Buccianti | la guerra e il ruolo di Putin ne ’La nave dei folli’

Si intitola ’La nave dei folli - Sulla rotta del disordine mondiale’ (edizioni La Vela) ed è il nuovo volume di Giovanni Buccianti, storico docente e fondatore di Scienze politiche all’Università degli studi di Siena, studioso di relazioni internazionali. Un libro che, senza infingimenti, esplicita le tesi sostenute negli ultimi anni già in pubblicazioni simili da Buccianti, a proposito del quadro geopolitico mondiale: le colpe attribuite alla Nato, in particolare a partire dal ’quasi accordo’ di Pratica di Mare nel 2002 poi rinnegato - sostiene Buccianti - dalle potenze occidentali, la figura del presidente russo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

