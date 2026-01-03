La presidenza dell’Unione Europea, ora affidata a Nicosia, solleva alcune questioni riguardo alla sua neutralità. Cipro, che mantiene legami con Mosca, si trova a dover gestire responsabilità di guida all’interno delle istituzioni comunitarie. Questa situazione evidenzia come le rotazioni di presidenza possano influenzare le dinamiche politiche e le scelte strategiche dell’Unione.

In virtù dell’abituale rotazione, la presidenza dell’Unione ora tocca a Nicosia, che non ha mai reciso i legami con Mosca. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato un cipriota. Allarme compagni europei: da ieri è scattato il semestre di presidenza di uno degli Stati più piccoli e tradizionalmente più legati a Mosca di tutta l’Ue. Urge richiamo alla sensibilità democratica dell’intero collettivo di Bruxelles: i tailleur di Ursula, la faccia tosta di Macron e financo le gaffe di Kaja Kallas dovranno fare i conti con il peggiore dei nemici interni, la rotazione delle poltrone di comando sulla tolda dell’Unione. 🔗 Leggi su Laverita.info

