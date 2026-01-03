Brescianini Cagliari il centrocampista piace molto ai sardi C’è da battere la concorrenza di un club di Serie A Le ultimissime

Brescianini Cagliari rimane una pista calda nel mercato rossoblù, con il centrocampista dell’Atalanta molto apprezzato dai sardi. La società sarda sta lavorando per portarlo in Sardegna, affrontando la concorrenza della Fiorentina, club di Serie A interessato al giocatore. Le trattative sono in corso e si attende una decisione che possa definire il futuro del centrocampista.

Brescianini Cagliari, i sardi non mollano la pista del centrocampista dell'Atalanta. Ma c'è da battere la concorrenza della Fiorentina Il nome di Brescianini sta diventando sempre più centrale nelle strategie di mercato del club rossoblù. La dirigenza sarda, infatti, è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e Marco Brescianini rappresenta

