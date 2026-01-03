Il ritorno di Gleison Bremer ha rafforzato la difesa della Juventus, contribuendo a migliorare le prestazioni del reparto. Senza interventi sul mercato, i bianconeri stanno dimostrando una maggiore solidità difensiva, con numeri che posizionano la squadra tra le migliori in Italia. Questo miglioramento evidenzia come la stabilità e l’equilibrio interno siano fondamentali per il rendimento complessivo della formazione.

La Juventus ritrova la sua miglior difesa senza passare dal mercato. Il ritorno stabile di Gleison Bremer al centro del reparto ha cambiato passo ai bianconeri, restituendo solidità immediata e continuità nei risultati. È una certezza interna che pesa quanto un acquisto. I numeri fotografano l’impatto: con Bremer in campo la Juventus viaggia a 2,5 punti di media, ha raccolto 20 punti su 24 e ha chiuso quattro gare su otto senza subire gol. Un rendimento che si riflette anche nel dato più netto: nessuna sconfitta nell’ultimo anno e mezzo quando il brasiliano è stato schierato, dall’inizio o a gara in corso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Bremer rimette in piedi la Juve: numeri da leader

