Bremer difende David dai duri attacchi | Ha i numeri è forte Il vero problema è che ha sfiga…

Bremer interviene a sostegno di David, criticato dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce. Il difensore della Juventus sottolinea le qualità del portiere, evidenziando come la sfortuna abbia influito sulla sua prestazione. Secondo Bremer, David possiede le capacità e la forza necessarie, e la sua situazione è più legata a circostanze sfavorevoli che a mancanze tecniche. Un messaggio di fiducia e solidarietà in un momento difficile.

Bremer: “Dovevamo vincere più di 2-1. Capitano partite così” - Ci abbiamo molto tempo a pareggiare, abbiamo creato tanto ma alla fine non abbiamo vinto. calciolecce.it

«Spalletti cerca la quarta vittoria di fila in Serie A». All’Allianz Stadium, Juventus e Lecce si sfidano per la diciottesima giornata di campionato. Per la formazione bianconera, Di Gregorio difende i pali, mentre il terzetto arretrato vede Kalulu, Bremer e Kelly. In m - facebook.com facebook

