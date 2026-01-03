Bremer, intervenuto su Dazn, ha espresso alcune preoccupazioni riguardo alla prossima partita, sottolineando come a volte la squadra possa risultare troppo rilassata. Ha inoltre commentato positivamente su David, definendolo un ragazzo per bene. Le sue parole riflettono l’attenzione del gruppo e l'importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle sfide imminenti.

Bremer a Dazn: «Questa partita mi preoccupa, a volte siamo troppo rilassati». Le dichiarazioni del difensore della Juve dopo il Lecce. Gleison Bremer ha parlato a DAZN per commentare il pari con il Lecce. Le parole del difensore bianconero: PRESTAZIONE – « Queste partite sono quelle che mi preoccupano di più perchè a volte ci rilassiamo e prendiamo gol dal niente. Quando sei in queste situazioni devi fare subito gol. Ci abbiamo messo troppo tempo per pareggiare, abbiamo creato tanto, è vero, ma alla fine non abbiamo fatto gol. Purtroppo è successo ». RILASSATEZZA – « Perché a volte, quando dominiamo così, pensiamo, ora in qualsiasi momento possiamo fare gol, ma non è così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer a Dazn: «Questa partita mi preoccupa, a volte siamo troppo rilassati. David è un ragazzo per bene»

Leggi anche: Sarri dopo Parma Lazio: «Prossima partita? Siamo abituati, se siamo 11… bene. Ecco cosa ci può dare questa vittoria, questa partita mi ricorda…»

Leggi anche: Spalletti a Dazn: «Siamo la Juventus non per caso. David è un cecchino incredibile, mi dispiace che…»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bremer a DAZN: "Queste partite sono quelle che mi preoccupano, ci rilassiamo e prendiamo gol da niente. David? Faccio fatica a marcarlo in allenamento, in futuro le cose gli ... - Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il pari con il Lecce. tuttojuve.com