Brasile | almeno 11 persone morte in scontro fra autobus e camion nel sud

Un grave incidente ha coinvolto un autobus e un camion nello stato di Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile, provocando la morte di almeno 11 persone. L’incidente si è verificato su un’autostrada locale e le autorità stanno ancora accertando le cause. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale nella regione.

Brasilia, 3 gen. (Adnkronos) - Almeno 11 persone sono morte in uno scontro frontale tra un autobus e un camion su un'autostrada nello stato di Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, aggiungendo che la sabbia che il camion trasportava si è sparsa sul luogo dell'impatto ostacolando le operazioni di soccorso.

