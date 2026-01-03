Brambilla | Abbiamo cominciato nel migliore dei modi Bisogna fare i complimenti alla squadra perché…

Brambilla ha commentato positivamente l'inizio della stagione, sottolineando l'impegno della squadra. Secondo lui, il buon avvio è il risultato di un lavoro condiviso e di un approccio serio. La squadra si è mostrata compatta e determinata, elementi fondamentali per proseguire con successo il cammino. Un inizio promettente che lascia ottimismo per le sfide future, confermando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno.

Brambilla: «Abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Bisogna fare i complimenti alla squadra perché.». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. La Juventus Next Gen inaugura il 2026 con un successo fondamentale, superando il Carpi tra le mura amiche del “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Il match, valido per la ventesima giornata del Girone B di Serie C, ha visto i giovani bianconeri fornire una prova di grande maturità, consolidando i progressi mostrati nella parte finale dell’anno precedente. Al termine della gara, il tecnico Massimo Brambilla ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla: «Abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Bisogna fare i complimenti alla squadra perché…» Leggi anche: Gilardino nel post partita di Pisa Inter: «Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo dato dimostrazione di questo. Inter? Brava e feroce. Abbiamo avuto 2-3 palle gol che difficilmente si creano» Leggi anche: Interviste: coach Belletti. "Devo fare i complimenti alla squadra» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Abbiamo da poco celebrato il Natale, il momento in cui Dio che chiede ospitalità all’umanità e trova posto in un grembo, in una famiglia. In via Brambilla, ogni persona e ogni famiglia che accogliamo ci ricorda che la nostra Casa nasce per essere una famiglia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.