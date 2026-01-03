Brambilla | Abbiamo cominciato nel migliore dei modi Bisogna fare i complimenti alla squadra perché…

Brambilla ha commentato positivamente l'inizio della stagione, sottolineando l'impegno della squadra. Secondo lui, il buon avvio è il risultato di un lavoro condiviso e di un approccio serio. La squadra si è mostrata compatta e determinata, elementi fondamentali per proseguire con successo il cammino. Un inizio promettente che lascia ottimismo per le sfide future, confermando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno.

Brambilla: «Abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Bisogna fare i complimenti alla squadra perché.». Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. La  Juventus Next Gen  inaugura il 2026 con un successo fondamentale, superando il  Carpi  tra le mura amiche del “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. Il match, valido per la ventesima giornata del Girone B di Serie C, ha visto i giovani bianconeri fornire una prova di grande maturità, consolidando i progressi mostrati nella parte finale dell’anno precedente. Al termine della gara, il tecnico  Massimo Brambilla  ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

