Botti vietati a Capodanno Ancisi LpRa | Ordinanza arrivata troppo tardi se ne discuta pubblicamente

L’ordinanza del sindaco Barattoni che vieta l’uso di fuochi d’artificio e petardi a Capodanno ha suscitato discussioni, soprattutto per il timing dell’annuncio. Ancisi (LpRa) ha commentato che la decisione è arrivata troppo tardi e richiede un confronto pubblico. La questione evidenzia la necessità di un dialogo più approfondito su regolamentazioni e sicurezza durante le festività.

Non si placa la discussione intorno all'ordinanza emanata all'antivigilia di Capodanno dal sindaco Barattoni che imponeva il divieto di utilizzo e scoppio di fuochi d'artificio e petardi. Sul caso interviene anche il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, secondo il quale l'ordinanza.

