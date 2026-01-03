Botti e fuochi illegali di Capodanno Ventiseienne li vendeva sui social Scovato dalla polizia e denunciato

Un giovane di 26 anni è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver venduto botti e fuochi d’artificio illegali attraverso i social media. L’indagine ha rivelato come l’attività clandestina fosse promossa tramite WhatsApp e Facebook, consentendo al venditore di raggiungere potenziali clienti. L’operazione evidenzia i rischi legati alla vendita non autorizzata di materiali esplodenti e l’uso improprio delle piattaforme digitali per attività illegali.

di Gabriele Nuti Il venditore abusivo di fuochi e botti di capodanno è stato tradito da WhatsApp e Facebook, i social sui quali aveva pubblicato gli annunci per smerciare illegalmente il materiale esplodente. I poliziotti della Questura di Pisa e del Commissariato di Pontedera lo hanno seguito e intercettato nei pressi della sua abitazione, nel comune di Montopoli, e gli hanno sequestrato 6 chili di esplosivi illegali. L'operazione è stata portata a termine il 30 dicembre scorso, ma la notizia è stata reda nota solo ieri. I poliziotti erano sulle tracce del venditore di fuochi e botti abusivi già da alcuni giorni, proprio nell'ambito di attività condotte in tutta la provincia contro il fenomeno del commercio abusivo di materiale esplodente in prossimità dei festeggiamenti di fine anno.

