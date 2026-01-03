Botti contro le vetrine Cestini dati alle fiamme Caldine Capodanno folle

Durante le festività di Capodanno, si sono verificati diversi episodi di vandalismo, tra cui botti lanciati contro vetrine e cestini incendiati. Questi comportamenti, spesso legati a festeggiamenti eccessivi, hanno causato danni materiali e rischi per la sicurezza pubblica. È importante ricordare l’importanza di rispettare le normative e di adottare comportamenti responsabili per garantire un clima festoso e sicuro per tutti.

Petardi esplosi ad altezza d'uomo, contro vetrine o all'interno dei cestini dell'immondizia, fino a provocare un principio di incendio alle decorazioni natalizie. E' quanto residenti e commercianti hanno raccontato sia accaduto nella notte di capodanno in piazza dei Mezzadri, a Caldine, alla sindaca Scaletti che nella giornata di ieri ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme all'assessora Donatella Golini. "Quanto avvenuto non può essere tollerato. E non lo sarà- viene scritto in una nota dell'Amministrazione pubblicata sui social del Comune. "Con profonda amarezza è stato rilevato il venir meno del rispetto nei confronti dei residenti, il concreto pericolo arrecato alla salute dei cittadini e il danneggiamento della cosa pubblica".

Capodanno di vandalismi a Fiesole, indagini su esplosioni e danni - Indagini in corso a Fiesole dopo i gravi episodi di vandalismo avvenuti nella notte di Capodanno in piazza dei Mezzadri, nella frazione di Caldine.

