Botta e risposta a Genova | Gilardino ferma De Rossi Léris rimedia allo svantaggio iniziale

Il match tra Genoa e Pisa, disputato al Ferraris, si è concluso con un pareggio, confermando l’equilibrio in campo. La gara, intensa e caratterizzata da momenti di tensione, ha visto il Genoa rispondere allo svantaggio iniziale grazie a Léris, mentre Gilardino ha neutralizzato De Rossi. Un incontro che ha alternato fasi di gioco vivaci a momenti più tattici, offrendo uno spettacolo equilibrato e rispettoso delle regole.

GENOVA – Al Ferraris finisce in parità una sfida vibrante e nervosa. Genoa e Pisa si dividono la posta in palio in un match dai due volti: primo tempo ricco di emozioni, ripresa più tattica e spigolosa. L’avvio è di studio, ma l’equilibrio si spezza presto. Dopo un tentativo pisano con Léris, sale in cattedra il Genoa. Vitinha scalda i guantoni a Semper, ma al 15? il portiere nerazzurro non può nulla: Colombo estrae dal cilindro un siluro rasoterra da fuori area che vale l’1-0. Il Pisa accusa il colpo. I nerazzurri faticano a uscire dal guscio e rischiano di affondare sotto il palleggio dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Casumaro, botta e risposta. Ferma sul pari la capolista Leggi anche: Genoa-Pisa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Gilardino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Genoa, sirene inglesi per Gilardino - Bloccata la trattativa per l'attaccante dell'Inter Ishak Belfodil, il West Ham continua la sua ricerca di una prima punta nel campionato italiano. calciomercato.com Genoa, Gilardino: "Promozione obiettivo di tutti, ma penso a una partita alla volta" - 0 contro il Cittadella: "Io non ce la farei più a giocare in attacco, lascio spazio ai più giovani. m.tuttomercatoweb.com Genoa, Gilardino: "Questa squadra sta facendo step di crescita". Poi parla di Retegui e Messias - 0 contro il Verona: "E' bello quando un tuo giocatore fa gol del genere, soprattutto se è un difensore. m.tuttomercatoweb.com BOTTA E RISPOSTA | L’assessore replica all’europarlamentare: «I calabresi hanno promosso il nostro operato in campo agricolo. Ma per una certa sinistra il verdetto popolare non conta» - facebook.com facebook “ #Solomon non è benvenuto a #Firenze”. “Parole inaccettabili”. Il botta e risposta #Fiorentina x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.