Borse come sarà il 2026?

Il primo gennaio ha portato un nuovo record in Piazza Affari, oltre i 45mila punti. Ma quale sarà l’andamento delle borse mondiali nel 2026? Analizzare le dinamiche tra offerta di debito pubblico e performance dei mercati azionari è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni. In questo quadro complesso, si delinea un quadro di incertezza e opportunità da monitorare attentamente nel prossimo futuro.

Il primo giorno del nuovo anno ha segnato, in Piazza Affari, un nuovo record, oltre i 45mila punti. Ma come sarà il 2026 delle Borse mindiali? Al solito domandone di inizio anno Affari d’oro risponde segnalando il dilemma più importante: il conflitto in essere tra l’offerta di nuovo debito pubblico mondiale e l’andamento dei mercati azionari. In questa rubrica abbiamo già citato un titolo quotato che è simbolico: Austria 2092117, scade cioè tra 92 anni e paga una cedola del 2,1%, ma attualmente rende il 3,4% perché nell’ultimo anno il suo prezzo è sceso del 25%. Perché è importante? Perché indica che oggi il mercato vede un futuro di tassi d’interesse sempre più alti, e quindi prezzi di titoli di Stato sempre più bassi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

