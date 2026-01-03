Boom di richieste di panettoni | DaV raddoppia gli spazi ad Albano
In vista del Natale, DaV Pastry Lab di Albano Sant’Alessandro ha ampliato la propria capacità produttiva, raddoppiando gli spazi disponibili. La pasticceria Da Vittorio, rinomata per i suoi tre stelle Michelin, può ora realizzare fino a 1.500 panettoni al giorno, rispondendo all’aumento di richieste durante il periodo natalizio. Un intervento che garantisce maggiore efficienza e qualità nella produzione di uno dei dolci più tradizionali delle feste.
