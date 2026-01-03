Boom di richieste di panettoni | DaV raddoppia gli spazi ad Albano

Da ecodibergamo.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del Natale, DaV Pastry Lab di Albano Sant’Alessandro ha ampliato la propria capacità produttiva, raddoppiando gli spazi disponibili. La pasticceria Da Vittorio, rinomata per i suoi tre stelle Michelin, può ora realizzare fino a 1.500 panettoni al giorno, rispondendo all’aumento di richieste durante il periodo natalizio. Un intervento che garantisce maggiore efficienza e qualità nella produzione di uno dei dolci più tradizionali delle feste.

FINO A 1.500 AL GIORNO. Giusto in tempo per Natale è raddoppiata la superficie produttiva a disposizione della pasticceria tristellata Da Vittorio, che oggi occupa due piani del DaV Pastry Lab di Albano Sant’Alessandro, capace di sfornare fino a 1.500 panettoni al giorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

