Bologna presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela
Il 3 gennaio 2025, Bologna ha visto una manifestazione in piazza Nettuno per esprimere solidarietà al Venezuela, in risposta all’attacco statunitense avvenuto nella notte. La mobilitazione è promossa da gruppi di sinistra radicale come Potere al Popolo, sottolineando la preoccupazione per gli sviluppi internazionali e la volontà di sostenere la sovranità venezuelana.
Bologna, 3 gennaio 2025 – Bologna si mobilita per il Venezuela. L’attacco nella notte americana dell’amministrazione Trump alla nazione sudamericana ha scatenato la reazione delle forze della sinistra radicale come Potere al Popolo. La sezione bolognese ha annunciato un presidio in piazza del Nettuno alle 18 per protestare contro l'aggressione americana al Venezuela, mentre Trump ha dichiarato di aver rapito il presidente Maduro e sua moglie. “Chiediamo a tutte le forze democratiche e progressiste di fare sentire da subito la propria contrarietà a questa nuova escalation bellica, e la propria vicinanza ai popoli del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
