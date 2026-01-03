Bologna Italiano avverte sull' Inter | Avrà il dente avvelenato per la Supercoppa

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare l’Inter nella prima sfida del 2025, un incontro che potrebbe influenzare le ambizioni del team per il resto della stagione. La partita, in programma a San Siro, rappresenta un banco di prova importante in un mese ricco di impegni e sfide decisive. La squadra rossoblù si presenta con l’obiettivo di affrontare l’avversario con determinazione e concentrazione.

Bologna, 3 gennaio 2025 – Inizia da San Sir o il nuovo anno del Bologna di Vincenzo Italiano che si prepara ad affrontare l’Inter nella prima sfida dell’anno e di un mese che si preannuncia intensissimo e anche decisivo per mantenere vive le ambizioni dei rossoblù su più fronti. Parte proprio da qui il tecnico di Karlsruhe per presentare il momento della squadra e la sfida ai nerazzurri: “Il fatto di essere dentro a tutte le competizioni che ci possono portare ad arrivare alla fine di questa stagione è già un grande merito. Abbiamo la possibilità di andare avanti in Europa League, in Coppa Italia e in campionato, anche se abbiamo perso un po’ di terreno con quelle lì davanti, Purtroppo abbiamo perso un po’ il passo perché vanno tutti a mille ma tra poco inizierà il girone di ritorno e ci sono ancora tanti punti in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

