Boldrini | Mai simpatia per Maduro ma il governo condanni l’aggressione degli Usa
Laura Boldrini sottolinea che, pur non condividendo il regime di Maduro, l’attacco statunitense al Venezuela rappresenta una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale. È importante distinguere tra le critiche ai governi e la condanna di interventi militari unilaterali che compromettono l’indipendenza di uno Stato sovrano. La posizione evidenzia la necessità di un approccio equilibrato e rispettoso delle norme internazionali.
Laura Boldrini – foto di Marco Spartà ROMA – “Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro che non rispetta i diritti umani, tiene in carcere dissidenti politici tra cui alcuni Italo-venezuelani e cooperanti come l’italiano Alberto Trentini, ma l’attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gravemente la sovranità territoriale del Venezuela e il diritto internazionale. L’accusa di sostenere il narcotraffico non può in alcun modo giustificare una tale operazione. Siamo di fronte a un’altra prova di forza messa in atto dal Presidente Donald Trump che in ogni circostanza critica, anziché il dialogo e la mediazione, usa le armi, creando ulteriori problemi e instabilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Venezuela: Boldrini, 'mai simpatia per Maduro, ma governo condanni attacco Usa'
Leggi anche: Umbria, Barcaioli contro Trump: "Atto gravissimo, il Governo Meloni condanni subito l'aggressione degli Stati Uniti al Venezuela"
Pci: De Maria (Pd), ‘grande dolore per scomparsa Ivonne Trebbi’; BENEVENTO CALCIO, STARITA IN PRESTITO AL GUIDONIA; Pci: Schlein, ‘si è spenta partigiana Bruna, testimone generazione a cui dobbiamo libertà’; Manovra: Patuanelli, ‘già scattati rincari e nuove tasse, e le pensioni? Rinviate’.
Venezuela: Boldrini, 'mai simpatia per Maduro, ma governo condanni attacco Usa' - "Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro che non rispetta i diritti umani, tiene in carcere dissidenti politici tra cui alcuni Italo- lagazzettadelmezzogiorno.it
Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro, che non rispetta i diritti umani e tiene in carcere dissidenti politici – tra cui alcuni italo-venezuelani – e cooperanti come l’italiano Alberto Trentini. Ma l’attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gra - facebook.com facebook
Non ho mai avuto alcuna simpatia per il regime di Maduro, che non rispetta i diritti umani e tiene in carcere dissidenti politici – tra cui alcuni italo-venezuelani – e cooperanti come l’italiano Alberto Trentini. Ma l’attacco odierno da parte degli Stati Uniti viola gra x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.