Blitz del commando armato in gioielleria rubati 57mila euro tra Rolex e gioielli | due arresti
Un blitz armato in una gioielleria si è concluso con il furto di circa 57mila euro tra Rolex e altri gioielli. L’assalto è stato caratterizzato da un episodio di violenza e fuga rapida, con due persone arrestate nelle ore successive. L'evento ha suscitato preoccupazione nella zona, evidenziando la crescente incidenza di crimini di questo tipo.
L’assalto armato in gioielleria seguito da un pestaggio e interminabili attimi di terrore, poi i malviventi erano scappati col bottino: 57mila euro tra Rolex e altri preziosi.Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato due persone, secondo inquirenti e investigatori sarebbero due componenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
