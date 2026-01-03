Blitz del commando armato in gioielleria rubati 57mila euro tra Rolex e gioielli | due arresti

Un blitz armato in una gioielleria si è concluso con il furto di circa 57mila euro tra Rolex e altri gioielli. L’assalto è stato caratterizzato da un episodio di violenza e fuga rapida, con due persone arrestate nelle ore successive. L'evento ha suscitato preoccupazione nella zona, evidenziando la crescente incidenza di crimini di questo tipo.

Assaltano gioielleria con escavatore e bloccano caserma Cc - Un commando armato con almeno dieci persone ha assaltato la scorsa notte una gioielleria nel centro storico di Apricena sfondando la vetrina con una pala meccanica, spargendo chiodi a quattro punte ... ansa.it

Rapina in gioielleria con un escavatore: i banditi chiudono la caserma con le catene e fuggono picchiando il figlio del proprietario - Un commando armato con almeno dieci persone ha assaltato la scorsa notte una gioielleria nel centro ... quotidianodipuglia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.