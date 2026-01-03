Nella zona orientale del capoluogo, nel rione Connolo, i carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro di 376 dosi di droga trovate in un seminterrato. L’operazione fa parte delle attività di contrasto alla criminalità legata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sequestro di droga nel rione Connolo, area orientale del capoluogo. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto in un seminterrato 376 dosi di stupefacenti, pronte per essere smerciate. Erano custodite in un borsello, in una palazzina di via Claudio Miccoli. All’interno 71 stecchette di hashish, 65 bustine di marijuana, 94 di cocaina e 146 di crack. La droga è stata sequestrata, proseguono le indagini per individuare il pusher che l’avrebbe rivenduta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri, sequestro di droga nel rione Connolo

Leggi anche: Blitz nel rione Toiano a Pozzuoli, malato oncologico arrestato per droga: in casa oltre un 1 chilo di hashish

Leggi anche: Melito, tre aiuole trasformate in box per cani: blitz di Municipale e Carabinieri nel rione 219

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cocaina nel doppiofondo dell’auto e 130mila euro: preso lo spacciatore con il taccuino dei clienti; Spaccio a Tor Bella Monaca. Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condomini; In casa quasi un chilo di cocaina e 15mila euro in contanti: due arresti nel blitz dei carabinieri; Prato, lotta allo spaccio di droga: cinque arresti.

Ginosa, droga tra le lenzuola: blitz antidroga dei Carabinieri, arrestato 21enne - Ginosa, droga tra le lenzuola: blitz dei Carabinieri il 27 dicembre 2025. pugliapress.org