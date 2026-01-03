Blasi-Totti nuova causa | Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all’Eur

Ilary Blasi ha intentato una nuova causa contro Francesco Totti, riguardante il crollo del soffitto di una delle stanze della villa all’Eur assegnata a lei. La disputa si focalizza su questioni legate alla manutenzione e alla responsabilità per i danni subiti, evidenziando ulteriori tensioni tra i due ex coniugi. La vicenda si inserisce nel contesto di una separazione ancora complessa e in fase di definizione.

(Adnkronos) – Ilary Blasi apre una nuova causa contro Francesco Totti. Al centro della nuova disputa ci sarebbe il crollo del soffitto di una delle camere della villa all'Eur, assegnata alla Blasi. Come riportato da Repubblica la showgirl avrebbe chiesto all'ex marito di intervenire per occuparsi della manutenzione della casa.

Ilary Blasi fa causa (ancora) a Francesco Totti: è crollato il soffitto della mega villa all’Eur - Nuova battaglia legale al tribunale civile: la conduttrice tv contesta la mancata manutenzione della dimora da parte dell’ex capitano della Roma. msn.com

Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi senza fine: l’ultima denuncia infiamma i riflettori - Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto nella villa dell’Eur, aprendo un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra gli ex coniugi. notizie.it

Nuovo fronte in Tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti La conduttrice ha denunciato l’ex marito: https://fanpa.ge/wv6T2 - facebook.com facebook

Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto della villa all'Eur: «Paghi lui le spese» x.com

