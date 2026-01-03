Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 13:00 si affrontano Birmingham e Coventry, due squadre della serie cadetta inglese. In questa partita, verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. Nonostante le ultime due sconfitte, il Coventry mantiene la testa della classifica con un vantaggio di otto punti sull’Ipswich, ora secondo. Un appuntamento importante per entrambe le compagini in vista delle fasi successive del campionato.

Nonostante il solo punto fatto nelle ultime due giornate il Coventry resta nettamente in testa alla classifica della serie cadetta inglese con 8 punti di margine sull’Ipswich che ha preso il posto del Middlesbrough nel ruolo di primo inseguire. Il Birmingham da parte sua non sta vivendo un gran momento, con quattro sconfitte in trasferta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici; Birmingham-Coventry domenica 04 gennaio 2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici; Birmingham-Coventry domenica 04 gennaio 2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici; Tottenham-Sunderland (domenica 04 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Il giallo è di R....

TERMINÉ FT. • Birmingham 1-1 Derby 12:1 - 3:3 - 1:1 - 9:1 - 73%:27% FT. • Millwall 0-0 Ipswich 2:4 - 1:2 - 6:4 - 37%:63% FT. • Leicester 1-2 Watford 5:6 - 3:2 - 3:3 - 50%:50% FT. • West Brom 1-2 Bristol City 8: - facebook.com facebook