Birmingham-Coventry domenica 04 gennaio 2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici di Birmingham-Coventry, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 13:00. La partita vede il Coventry, ancora in vetta alla classifica di Serie B, affrontare il Birmingham. Nonostante le recenti difficoltà, i biancorossi mantengono un vantaggio considerevole sull’Ipswich, seconda in graduatoria. Qui troverai formazioni, quote e previsioni per questa sfida, analizzando i dati e le tendenze più recenti.

Nonostante il solo punto fatto nelle ultime due giornate il Coventry resta nettamente in testa alla classifica della serie cadetta inglese con 8 punti di margine sull’Ipswich che ha preso il posto del Middlesbrough nel ruolo di primo inseguire. Il Birmingham da parte sua non sta vivendo un gran momento, con quattro sconfitte in trasferta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Fiorentina-Cremonese (domenica 04 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Birmingham-Coventry (domenica 04 gennaio 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici; Birmingham-Coventry domenica 04 gennaio 2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Birmingham-Coventry 4 Gennaio 2026: 26ª Giornata di Championship; Quote vincente scudetto Serie A 2025-26: grande equilibrio!. TERMINÉ FT. • Birmingham 1-1 Derby 12:1 - 3:3 - 1:1 - 9:1 - 73%:27% FT. • Millwall 0-0 Ipswich 2:4 - 1:2 - 6:4 - 37%:63% FT. • Leicester 1-2 Watford 5:6 - 3:2 - 3:3 - 50%:50% FT. • West Brom 1-2 Bristol City 8: - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.