Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno prelevato dalla polizia il compagno della madre
È stato identificato dalla polizia l’uomo coinvolto nel video diventato virale su TikTok, che mostra un bambino picchiato con un cucchiaio di legno. Si tratta del compagno della madre del minore, ora prelevato dalle autorità. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e garantire la tutela del bambino coinvolto.
Sarebbe stato individuato l'uomo protagonista del video divenuto virale su TikTok che documenta violenti maltrattamenti ai danni di un minore. Gli agenti del'Upsgp lo avrebbero prelevato in via Di Giacomo, nel cuore del quartiere San Cristoforo, in seguito alle numerose segnalazioni giunte per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
