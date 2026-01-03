BigMama dimagrita risponde a un inappropriato al suo video e diventa virale | Sono sempre stata bella
BigMama, nota sui social come Marianna Mammone, ha risposto con semplicità a commenti inappropriati sul suo aspetto, affermando: “Sono sempre stata bella”. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione, diventando virale e suscitando riflessioni sulla percezione del corpo e sull’autostima. Un messaggio diretto e sincero che invita a rispettare le scelte e l’immagine di ognuno.
“Io sono sempre stata bella”. Con questa frase, BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone) ha messo a tacere l’ennesima ondata di giudizi sul suo aspetto fisico. Tutto è partito da un video pubblicato su TikTok, dove l’artista irpina si mostra visibilmente trasformata: una silhouette più asciutta e lunghi capelli biondi mentre interpreta un brano di Jhosef. Tra i milioni di spettatori, una follower ha commentato: “Finalmente! Adesso sei davvero bella”, scatenando l’immediata reazione della cantante. Per BigMama, quella parola, “finalmente”, nascondeva un’insidia: l’idea che la bellezza sia un traguardo raggiungibile solo conformandosi a determinati standard di peso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
