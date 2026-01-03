Big Mama dimagrisce e il web si divide

Big Mama ha recentemente condiviso sui social la sua nuova forma fisica, suscitando reazioni contrastanti online. Mentre alcuni apprezzano il cambiamento, altri mettono in discussione i messaggi di body positivity che aveva promosso fino a poco tempo fa. Questa differenza di opinioni riflette le diverse sensibilità e aspettative del pubblico riguardo all’immagine corporea e all’autenticità delle figure pubbliche.

Big Mama si è mostrata sui social visibilmente dimagrita ma questo cambiamento non è stato apprezzato da tutti sul web: c'è chi reputa che adesso non hanno più senso i messaggi della bodypositivity che mandava fino a qualche settimana fa.

