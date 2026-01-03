Bidoni lasciati sulla strada dopo la raccolta rifiuti | In caso di incidente di chi sarà la colpa?

Dopo la raccolta dei rifiuti, spesso i bidoni vengono lasciati sulla strada, creando problemi e potenziali rischi. Un lettore di Capocolle segnala che, nonostante le ripetute segnalazioni ad Alea, i bidoni non vengono riposizionati correttamente. La domanda che sorge è: in caso di incidente, a chi spetta la responsabilità? Esaminiamo i diritti dei cittadini e le eventuali implicazioni legali di questa situazione.

Inaudita violenza: distrutti bagni chimici, lanciato sulla strada bidoni della spazzatura dopo averli riempiti di petardi. I residenti terrorizzati hanno allertato le forze dell'ordine - facebook.com facebook

