Bidoni lasciati sulla strada dopo la raccolta rifiuti | In caso di incidente di chi sarà la colpa?
Dopo la raccolta dei rifiuti, spesso i bidoni vengono lasciati sulla strada, creando problemi e potenziali rischi. Un lettore di Capocolle segnala che, nonostante le ripetute segnalazioni ad Alea, i bidoni non vengono riposizionati correttamente. La domanda che sorge è: in caso di incidente, a chi spetta la responsabilità? Esaminiamo i diritti dei cittadini e le eventuali implicazioni legali di questa situazione.
Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: "Abito a Capocolle, ed è da anni che mando continuamente segnalazioni ad alea, per avvertire che i loro operatori non riposizionano i bidoni nei punti di prelievo concordati con il loro responsabile di zona. Abitando a ridosso della via Emilia, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
