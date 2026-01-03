Biancavilla droga nascosta nel tubo di scarico | 19enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un 19enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo, hanno scoperto droga nascosta nel tubo di scarico di un edificio. L’operazione rientra in un’attività di contrasto al traffico di droga nel Catanese, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

Operazione antidroga nel Catanese. A Biancavilla, i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato un 19enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giudiziaria, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza. L'indagine e la perquisizione domiciliare. L'intervento è scaturito da una pregressa attività info-investigativa che indicava il giovane come possibile protagonista di un'attività di spaccio "all'ingrosso". I militari, supportati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi, hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione nell'abitazione del 19enne.

