Bettini Federmeccanica | Il 2026 sia all' insegna della fiducia

Bettini di Federmeccanica sottolinea l'importanza di affrontare il 2026 con fiducia, auspicando un cambio di prospettiva per sostenere l’industria metalmeccanica italiana. Dopo un 2025 caratterizzato da sfide, si apre un nuovo anno che richiede attenzione e rinnovato impegno per rafforzare il sistema produttivo del settore. La speranza e la fiducia sono elementi chiave per affrontare le future opportunità e criticità.

Scarperia San Piero (Firenze), 3 gennaio 2026 - Per l'industria metalmeccanica italiana il passaggio dal 2025 al 2026 deve essere segnato da un cambio di prospettiva necessario per sostenere il sistema produttivo, "chiudiamo l'anno con speranza e apriamo il nuovo con fiducia". Così Simone Bettini, presidente di Federmeccanica e alla guida dell'azienda Rosss di Scarperia (Firenze). Uno sguardo per il 2026, si spiega in una nota, declinato "su tre livelli fondamentali. Il primo pilastro riguarda la visione economica," con 'augurio "che le imprese possano operare in un contesto di crescita stabile e duratura". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bettini (Federmeccanica): “Il 2026 sia all'insegna della fiducia" Leggi anche: Al Bourbon Street, il 2026 si apre all'insegna della buona musica: gli appuntamenti live della settimana Leggi anche: Cazzotti e pedate in pieno volto: il 2026 è stato "inaugurato" all'insegna della violenza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bettini (Federmeccanica): “Il 2026 sia all'insegna della fiducia" - Per l'industria metalmeccanica italiana il passaggio dal 2025 al 2026 deve essere segnato da un cambio di prospettiva necessario per sostenere il sistem ... lanazione.it

Dazi, Bettini (Federmeccanica): “La Ue tratti e sostenga le imprese” - Roma, 14 luglio 2025 – I dazi al 30% per l’Ue, annunciati dal presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena», avverte il neo presidente di Federmeccanica, Simone Bettini ... quotidiano.net

Bettini (Federmeccanica): “Per le nostre imprese dazi al 15% non sono gestibili” - Simone Bettini è presidente del gruppo toscano Rosss, che progetta e produce scaffalature industriali, e da poche ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.