Si avvia alla conclusione la XIX edizione della pista di ghiaccio in Piazza Roma a Benevento. L’iniziativa, parte delle festività natalizie, ha registrato un buon afflusso di visitatori, contribuendo a creare un momento di aggregazione e svago per la comunità locale. La manifestazione si conferma come un appuntamento apprezzato, offrendo un’occasione di divertimento durante il periodo delle festività.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvia alla conclusione la XIX edizione di “A Benevento si pattina sul ghiaccio”, l ’iniziativa che ha caratterizzato le festività natalizie nel cuore del capoluogo sannita. La struttura di 450 metri quadrati allestita in piazza Roma resterà operativa fino a domenica 11 gennaio, ultimo giorno utile per vivere l’attrazione invernale. L’installazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Benevento, ha registrato nelle ultime settimane un significativo flusso di presenze, confermando la piazza come punto di aggregazione non solo per i residenti ma anche per i visitatori provenienti dalla provincia e dal resto della regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, verso la chiusura la XIX edizione della pista di ghiaccio in Piazza Roma: bilancio positivo per l’affluenza

Leggi anche: Benevento, Piazza Roma ospita la XIX edizione della pista di pattinaggio

Leggi anche: Piazza Roma pronta a ospitare la XIX edizione della pista di pattinaggio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Piazza Roma, verso la conclusione la XIX edizione della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Scuole aperte a Benevento domani 28 ottobre. Mastella: “Chiusura è fake news” - Quando inizia la "danza" delle scuole chiuse per cause di forza maggiore, siano esse una allerta meteo o verifiche post sismiche, c'è sempre qualcuno che – evidentemente non impegnato a far altro – ... fanpage.it

Benevento, arriva il Giro del Mediterraneo in rosa: le scuole chiudono in anticipo - 50, a Benevento transiterà la prima tappa della decima edizione del Giro Mediterraneo in rosa (gara ciclistica a tappe riservata alle donne) e, pertanto, ... ilmattino.it

IL 2025 ROSSAZZURRO: l'illusione di Pescara e la ripartenza. La goduria con Benevento e Salernitana. Il cammino verso la vetta - facebook.com facebook