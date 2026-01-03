Bel tempo con sole splendente

Il meteo a Bergamo per sabato 3 gennaio, secondo 3BMeteo, prevede condizioni di bel tempo con sole splendente durante tutta la giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti. Un’occasione per godere di una giornata luminosa e tranquilla, tipica di questa stagione.

Il meteo a Bergamo per la giornata di sabato 3 gennaio secondo 3BMeteo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1158m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: ghiaccio. Le previsioni sulla Lombardia Dopo il meteo a Bergamo lo sguardo si sposta sulla Lombardia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

