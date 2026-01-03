Befana in Romagna | dai Re Magi a tuffi in mare Pasquella e Pasquarul

La Befana in Romagna rappresenta un momento di tradizione condivisa tra comunità, che si svolge tra le diverse località della regione. Dalle celebrazioni dei Re Magi ai tuffi in mare, passando per eventi come Pasquella e Pasquarul, questa ricorrenza unisce le persone attraverso riti e usanze che attraversano il tempo, creando un senso di continuità tra passato e presente.

La Befana in Romagna è un rito collettivo che unisce borghi e città, mare e collina, tradizione popolare e festa contemporanea. Tra calze colme di dolci, falò simbolici, tombolate, tuffi in mare e spettacoli pensati per le famiglie, l’Epifania diventa l’ultimo grande abbraccio delle festività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Befana in Romagna: dai Re Magi a tuffi in mare, Pasquella e Pasquarul Leggi anche: Eventi del ponte dell’Epifania in Emilia-Romagna tra roghi della Befana, tuffi gelati e Re Magi Leggi anche: Epifania, i Re Magi e la Befana arrivano in parrocchia in auto d'epoca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Magico Natale fino all’Epifania; Un weekend lungo con Aida a teatro, l'arrivo della Fiamma Olimpica e la Befana. Tornano anche i Re Magi; Confermata la forza del Capodanno di Rimini; I Capodanni di Romagna. Eventi del ponte dell’Epifania in Emilia-Romagna tra roghi della Befana, tuffi gelati e Re Magi - Bologna, 3 giugno 2026 – Il ponte dell'Epifania chiude ufficialmente le festività in Emilia- ilrestodelcarlino.it

In viaggio con i Re Magi a Rimini - Rimini accoglie martedì 6 gennaio la terza edizione di "In viaggio con i Re Magi", un evento corale che ha già coinvolto miglia ... ilrestodelcarlino.it

Epifania in Romagna tra riti antichi, musica e grandi feste di comunità - Sempre il 6 gennaio, Misano Adriatico celebra l’Epifania con una giornata scandita da due momenti simbolici. chiamamicitta.it

Meteo in Romagna, neve per la Befana anche in pianura - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.