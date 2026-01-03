Befana dal cielo | a Gandino si rinnova la tradizione

Il 6 gennaio a Gandino si rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Befana dal cielo”. Alle 11, i bambini potranno assistere all’atterraggio dell’asinella volante, un momento di festa e di condivisione che riporta alle antiche usanze. Un’occasione per vivere un’esperienza semplice e genuina, all’insegna della tradizione e della comunità.

Un atterraggio atteso con trepidazione, prodigo di entusiasmo e dolciumi per tanti bambini. Nuovo appuntamento martedì 6 gennaio a Gandino, alle 11.45 nell’area sottostante il Santuario di San Gottardo a Cirano per l’arrivo della Befana dal Cielo, promosso da Volo Libero Monte Farno e Pro Loco Gandino. Per i bambini della Val Gandino (e non solo) l’attesa è piacevole tradizione da oltre vent’anni esattamente dal 2002 quando l’atterraggio fu realizzato da Diego Servalli ispiratore dell’iniziativa. L’idea era prevista già nel 2001, ma non fu realizzata causa meteo né all’Epifania, né nei giorni di Carnevale (ipotizzati come alternativa). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

