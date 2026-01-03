Befana | a Santa Maria a Monte la calza da record fra caramelle e palloncini

A Santa Maria a Monte, la tradizione della Befana si rinnova con la creazione della calza più grande del mondo. Un evento che unisce comunità e festività, offrendo un momento di condivisione tra caramelle, palloncini e atmosfere natalizie. Questa iniziativa rappresenta un ritorno alle radici e alla convivialità, mantenendo vivo il spirito di festa nel cuore del paese, nel rispetto delle tradizioni e della partecipazione di tutti.

E' un ritorno che sa di magia quello della 'Calza più grande del modo' nel cuore della 'chiocciola' santamariammontese. Grazie alla volontà di tanti abitanti del paese e delle associazioni, in primis la Pro Loco, col patrocinio del Comune tornerà infatti per Befana la popolare manifestazione

