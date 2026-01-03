Befana | a Santa Maria a Monte la calza da record fra caramelle e palloncini

A Santa Maria a Monte, torna l’attesa tradizione della Befana con la calza più grande del mondo. Un momento che unisce comunità e festa, tra caramelle, palloncini e sorrisi. La manifestazione, ormai consolidata, rappresenta un’occasione per condividere un’evento speciale nel cuore del paese, mantenendo viva la tradizione con semplicità e calore.

E' un ritorno che sa di magia quello della 'Calza più grande del modo' nel cuore della 'chiocciola' santamariammontese. Grazie alla volontà di tanti abitanti del paese e delle associazioni, in primis la Pro Loco, col patrocinio del Comune tornerà infatti per Befana la popolare manifestazione

