Beautiful anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026 | Deacon e Finn ritrovano Sheila sana e salva

Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 4 al 10 gennaio 2026: Deacon e Finn riusciranno a trovare Sheila, che si presenta sana e salva. Le loro ricerche proseguiranno nelle prossime puntate, portando a sviluppi importanti nella trama. Restate aggiornati per scoprire come si evolveranno gli eventi e quali conseguenze avranno sui personaggi coinvolti.

© US Mediaset Le ricerche di Deacon e Finn per ritrovare Sheila sana e salva porteranno frutto nel corso delle prossime puntate di Beautiful. Certi che la donna sia ancora viva, a differenza di Steffy, i due uomini ritrovano la Carter, piuttosto malconcia, in un edificio abbandonato. Appena si riprende, Sheila confessa dunque loro di essere stata sequestrata dalla sosia Sugar, come già sospettavano. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al venerdì alle 13:40 su Canale 5. E' possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset.

