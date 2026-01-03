Battipaglia chiesta l’archiviazione per la sindaca Francese | Accuse basate sul sentito dire

Da salernotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pubblico Ministero di Salerno ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e di altri sette indagati. La richiesta deriva dalle accuse, ritenute basate sul sentito dire, in relazione a presunti accordi illeciti legati alle elezioni. La decisione finale spetterà ora al giudice, che valuterà la fondatezza delle accuse e le prove presentate.

Il Pubblico Ministero di Salerno ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale a carico della sindaca di Battipaglia Cecilia Francese e di altri sette indagati, nell’ambito dell’inchiesta avviata in seguito a denunce presentate per presunti accordi illeciti legati alle elezioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

battipaglia chiesta l8217archiviazione per la sindaca francese accuse basate sul sentito dire

© Salernotoday.it - Battipaglia, chiesta l’archiviazione per la sindaca Francese: “Accuse basate sul sentito dire”

Leggi anche: L'intervista di Borsellino alla tv francese e le stragi, chiesta l'archiviazione per Marcello Dell'Utri

Leggi anche: Chiesta l’archiviazione sul caso di villa Alberoni, comprata e rivenduta dai familiari di La Russa e Santanchè

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.