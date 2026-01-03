Battipaglia chiesta l’archiviazione per la sindaca Francese | Accuse basate sul sentito dire

Il Pubblico Ministero di Salerno ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e di altri sette indagati. La richiesta deriva dalle accuse, ritenute basate sul sentito dire, in relazione a presunti accordi illeciti legati alle elezioni. La decisione finale spetterà ora al giudice, che valuterà la fondatezza delle accuse e le prove presentate.

