Battaglia dei sessi 2 Sabalenka chiede rivincita a Kyrgios | C’è qualcosa da cambiare

Aryna Sabalenka, dopo la sconfitta contro Nick Kyrgios nella 'Battaglia dei sessi', ha espresso la volontà di affrontarlo nuovamente, sottolineando la necessità di apportare alcune modifiche alla propria prestazione. La giocatrice bielorussa desidera migliorare e riprovare, dimostrando determinazione e volontà di crescita nel confronto diretto con Kyrgios.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka non ci sta. E dopo la sconfitta contro Nick Kyrgios nella 'Battaglia dei sessi', chiede subito la rivincita al suo avversario. "Mi piacerebbe giocare un’altra volta contro Nick – ha detto la numero uno del ranking Wta in un'intervista a Tennis Australia -. Mi piacciono le rivincite, anche se nel prossimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Kyrgios vince la battaglia dei sessi a Dubai, Sabalenka: ‘Mi sono divertita, ma la rivincita sarà mia’ Leggi anche: Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios – Diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La battaglia dei sessi va a Kyrgios 6-3, 6-3. Sabalenka: Voglio la rivincita; Sabalenka-Kyrgios 0-2: l'australiano vince la Battaglia dei sessi, rivivi la diretta; Tutto quello che ci ha detto la (finta) Battaglia dei Sessi tra Kyrgios e Sabalenka; Kyrgios vince la Battaglia dei Sessi, Sabalenka battuta in due set. "Battaglia dei Sessi 2", Sabalenka chiede la rivincita a Kyrgios: "Ma su un campo regolamentare" - 3 a Dubai contro l'australiano, la bielorussa vuole il bis: "Giocare con il campo più piccolo non è stato semplice e prima della gara mi sono dovuta adeguare" ... msn.com

