Basta col ‘prendi consuma e butta’! La responsabilità del produttore nella moda può dare la svolta

La crescente produzione di abbigliamento ha portato a un aumento dei rifiuti tessili, con conseguenze ambientali significative. La responsabilità dei produttori può rappresentare un passo importante verso un settore più sostenibile, favorendo pratiche di produzione più attente e il riciclo dei materiali. È fondamentale promuovere un cambiamento consapevole, riducendo l’impatto ambientale e incentivando un consumo più responsabile nel mondo della moda.

Abbiamo visto tutti le immagini del deserto di Atacama, in Cile, sommerso da montagne di capi d'abbigliamento dismessi, rotti, inservibili. Impossibile restare indifferenti di fronte allo spettacolo di tonnellate di rifiuti a perdita d'occhio. Tanto più perché, seppure a migliaia di chilometri di distanza, quelle discariche a cielo aperto sono la logica conseguenza dei nostri modelli di produzione – o meglio, sovrapproduzione – e consumo. Il settore della moda deve cambiare, e farlo nella direzione dell' economia circolare: ciò significa abbandonare il paradigma lineare del "prendi, consuma e butta" e trarre valore il più a lungo possibile dalle risorse che la natura ci offre, evitando che diventino rifiuti.

