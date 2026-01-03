Basket Unieuro apre il girone di ritorno contro Cremona Martino | Dobbiamo fare di più per uscire dalla zona playout

L'Unieuro Forlì affronta Cremona nel primo incontro del girone di ritorno, con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Dopo le sfide della prima parte della stagione, la squadra si prepara a mettere in campo maggiore determinazione per uscire dalla zona playout. Martino sottolinea l'importanza di un impegno costante e di una crescita collettiva per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Nel primo turno del girone di ritorno l'Unieuro Forlì riceve la JuVi Cremona, con l'obiettivo di tornare a muovere la classifica. Introducono il match coach Antimo Martino e il pivot Giulio Gazzotti."Inizia il girone di ritorno e la speranza ovviamente è che i risultati che arriveranno siano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

