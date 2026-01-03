Basket Trapani non giocherà a Bologna Esclusione dal campionato sempre più vicina

La Trapani Shark ha annunciato che non parteciperà alla partita contro Virtus Bologna, segnando un passo verso l’esclusione dal campionato di Serie A. La decisione della società siciliana evidenzia una situazione di crisi ormai consolidata, che rischia di portare alla definitiva esclusione dal massimo campionato italiano di basket. La vicenda si sviluppa in un contesto di incertezza e difficoltà per il club.

Il futuro della Trapani Shark sembra ormai segnato. La società siciliana ha comunicato ieri in serata la decisione di non scendere in campo nella sfida di domani contro la Virtus Bologna e dunque l’esclusione dal campionato di Serie A sembra essere sempre più vicina. La LBA e la FIP hanno negato il rinvio del match della quattordicesima giornata, che era stato richiesto da Trapani per il numero ridotto di giocatori su cui poter contare. Il no da parte di LBA e FIP ha portato dunque la società siciliana a prendere la decisione di non giocare domani a Bologna. Questo comporterà un’ulteriore ammenda di 50mila euro e soprattutto un ulteriore punto di penalizzazione (sono già otto). 🔗 Leggi su Oasport.it

