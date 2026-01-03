Basket - Settore giovanile Il Bcl si gode tanti primati

Il settore giovanile del Bcl si distingue per la qualità e la crescita costante. Grazie a un organico di alto livello e all’ingresso di nuovi allenatori con comprovata esperienza tecnica, il club si impegna a offrire un percorso formativo solido e professionale per i giovani atleti, sia nel minibasket che nelle categorie più avanzate. Un impegno volto a consolidare i primati raggiunti e a promuovere lo sviluppo del settore giovanile.

Un organico di primissimo livello, rinforzando il già nutrito numero di allenatori con nuovi inserimenti dall’alto valore tecnico, creando un gruppo altamente professionale, sia per gli istruttori impiegati nel minibasket che per gli allenatori delle giovanili. Come, altamente qualificati lo sono i tanti preparatori atletici, provenienti dall’università e dai corsi federali. Il Bcl ha investito molto nello staff che si dovrà occupare anche per la stagione 2025-2026, di molte squadre, suddivise tra quelle che partecipano ai campionati federali della "Fip" e quelle che partecipano ai campionati del Centro sportivo italiano ("Csi"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - Settore giovanile. Il Bcl si gode tanti primati Leggi anche: Basket - "B" maschile interregionale. Bcl si prepara alla rincorsa 2026 Leggi anche: Unicusano Avellino Basket, due tesserati del settore giovanile convocati nella Rappresentativa Campania 2012 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Settore giovanile Basketball Club Lucca; Il Basketball Club Lucca presenta Andrea Ierardi; Basket - Settore giovanile. Il Bcl si gode tanti primati. Basket - Settore giovanile. Il Bcl si gode tanti primati - Le formazioni del "vivaio" si fanno onore nei campionati. sport.quotidiano.net

Basketball Club Lucca, ambizioni per settore giovanile e minibasket con il nuovo responsabile Andrea Ierardi - Da quando è al Bcl ha come obbiettivo dichiarato quello di farlo crescere per arrivare a riconoscimenti per la qualità delle sue iniziative ... luccaindiretta.it

Andrea Ierardi responsabile del settore giovanile del BCLucca - Andrea Ierardi, allenatore, istruttore e formatore per i corsi federali per il CNA, ovvero corsi allenatori settore giovanile di primo livello ed anche per il Minibasket, è piovuto all’interno del BCL ... noitv.it

La Cono Basket Bovalino si impegna attivamente nello sviluppo del settore giovanile, partecipando a diversi campionati e coinvolgendo genitori e coach in un progetto che promuove crescita e socialità. Leggi l’approfondimento https://www.metisonlin - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.