Basket serie B | La Pielle saluta Campori risolto il contratto con il capitano | Grazie Luca piellino vero per sempre

La Pielle annuncia la separazione da Luca Campori, capitano e figura storica della squadra. Con oltre cento presenze in biancoblù e il contributo alla conquista della Supercoppa, Campori ha rappresentato un punto di riferimento per il club. La società ringrazia il giocatore per il suo impegno e dedizione, augurandogli il meglio per il futuro. La decisione è stata presa in accordo e si inserisce nel percorso di rinnovamento del club.

Oltre cento presenze in biancoblù, una storica Supercoppa, l'ultimo ad arrendersi, il solo a rimanere dopo la delusione playoff con Avellino. Adesso, dopo quattro anni a guidare il popolo piellino, le strade di capitan Luca Campori e della società guidata dal presidente Farneti si separano. Ne dà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, serie B | La Pielle saluta Campori, risolto il contratto con il capitano: "Grazie Luca, piellino vero per sempre " Leggi anche: Basket serie B | Pielle-Campanella è addio, il coach rescinde il contratto e firma per San Vendemiano Leggi anche: Basket serie B | Pielle-Campanella è addio, il coach rescinde il contratto e firma per San Vendemiano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Turchetto dopo la vittoria contro Pesaro: Abbiamo un'identità difensiva che ci fa vincere certe partite; Serie B Nazionale Girone B, la Virtus Roma strappa il pass per le Final di Coppa Italia. In vetta anche la Pielle; Verodol CBD Pielle Livorno - Consultinvest Loreto Pesaro 67-58 (20-13, 20-19, 18-16, 9-10); Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West - Gli accoppiamenti in Serie A2 e B Nazionale. Serie B - Pielle Livorno, risoluzione consensuale contratto Luca Campori - La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Luca Campori per la risoluzione consensuale del contratto, la cui scadenza era fissata al 30 ... pianetabasket.com

Serie B - Pielle Livorno, infortunio alla caviglia per Denis Alibegovic - La Verodol Pielle Livorno comunica che, in data 22 dicembre, durante la seduta di allenamento, l’atleta Denis Alibegovic ha riportato una distorsione tibio- pianetabasket.com

Basket serie B - "La Virtus Roma è davvero forte e completa e ha tutto per fare il grande salto in A2 – spiega coach Lorenzo Pansa - ilrestodelcarlino.it

ULTIM’ORA BASKET Serie A, Virtus Bologna-Trapani non si giocherà La gara avrebbe dovuto disputarsi domani #SkySport #SkySportBasket #SerieA #VirtusTrapani x.com

Basket serie A Guerri Napoli, alle 18.15 l'importante match a Varese. Coach Magro: "Partita fondamentale per la qualificazione alle Final Eight di Torino. Dovremo giocarla con grande concentrazione" Varese.Trasferta impegnativa per la Guerri Napoli ch - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.