Basket serie B | La Pielle saluta Campori risolto il contratto con il capitano | Grazie Luca piellino vero per sempre

La Pielle annuncia la separazione da Luca Campori, capitano e figura storica della squadra. Con oltre cento presenze in biancoblù e il contributo alla conquista della Supercoppa, Campori ha rappresentato un punto di riferimento per il club. La società ringrazia il giocatore per il suo impegno e dedizione, augurandogli il meglio per il futuro. La decisione è stata presa in accordo e si inserisce nel percorso di rinnovamento del club.

Oltre cento presenze in biancoblù, una storica Supercoppa, l'ultimo ad arrendersi, il solo a rimanere dopo la delusione playoff con Avellino. Adesso, dopo quattro anni a guidare il popolo piellino, le strade di capitan Luca Campori e della società guidata dal presidente Farneti si separano. Ne dà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

