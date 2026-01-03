Basket martedì prossimo All Star Game amatoriale organizzato dalla 4 Torri

Martedì 6 gennaio si terrà al Pala Aeffe di Ferrara la prima edizione del Ferrara All Star Game, un torneo amatoriale di basket organizzato dalla Despar 4 Torri. L’evento, previsto nel pomeriggio, rappresenta un’occasione di incontro e divertimento per gli appassionati, in un’atmosfera di festa e socialità, in attesa della ripresa dei campionati ufficiali.

Sarà un’Epifania di festa, risate e tanto divertimento al Pala Aeffe di Ferrara. Con la prima squadra granata ancora ferma nel campionato di serie C, è in programma nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, infatti, la prima edizione dell’amatoriale Ferrara All Star Game, organizzato dalla Despar 4 Torri per iniziare con entusiasmo il nuovo anno. Le sfide, sul modello del weekend delle stelle d’oltreoceano, prenderanno il via alle 17,30 proprio nella casa della 4 Torri, a Barco, con la gara delle schiacciate: il ferro sarà posto a 2,60 metri da terra nel pieno spirito goliardico dell’evento, e una giuria sarà chiamata a eleggere il vincitore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

