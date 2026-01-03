Basket Colpo Ruvo | c’è Smith

Il Basket Ruvo di Puglia annuncia l’ingaggio di Smith, rinforzo importante per la squadra. Attualmente penultima in classifica con 10 punti, i biancorossi cercano di migliorare la posizione dopo la recente vittoria contro Livorno. La società ha inoltre deciso di tagliare la guardia Aanen Moody, contribuendo a riorganizzare il roster in vista delle prossime gare.

Colpo importante per Ruvo di Puglia, squadra penultima in classifica con 10 punti (2 in meno dell’Unieuro) ma reduce dal bel successo in casa contro Livorno: tagliata la guardia bianca Aanen Moody (12.3 punti di media), al suo posto ha inserito il super realizzatore Russ Smith. Guardia-play classe 1991, l’ex campione Ncaa con Louisville (ha giocato nella Nba con i New Orleans Pelicans) nelle passate stagioni ha indossato la maglia di Nardò, mentre in questa stagione è reduce dall’esperienza con la squadra siriana di Aleppo. Realizzatore formidabile, ha segnato 65 punti in una gara di G-League, ha realizzato 61. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

