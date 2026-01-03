basket a2 femminile e work alice nori ai saluti la pivot cervese va a vicenza

L’E-Work annuncia il trasferimento di Alice Nori a Vicenza. La pivot cervese lascia Faenza dopo aver contribuito alla squadra, passando a una formazione che si trova a un punto di distanza dai playoff, nel campionato di basket femminile di Serie A2. La sua esperienza sarà un valore aggiunto per la nuova squadra, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

L’E-Work saluta Alice Nori. Come era scontato, la pivot cervese ha lasciato Faenza per accasarsi a Vicenza, formazione che ha un punto in meno delle manfrede e che lotta per un posto nei playoff. Un addio scontato, visto che era stata la stessa giocatrice a chiedere al club la cessione alla vigilia della gara di campionato di sabato 20 dicembre con Matelica, in quanto non era riuscita ad adattarsi allo stile di gioco di Seletti, trovando il benestare della dirigenza, che ha avuto anche un buyout dalla sua partenza. Nori, nominata capitana in estate vista la sua lunga esperienza ed essendo la senatrice del gruppo con i suoi 32 anni, ha giocato un girone d’andata sottotono, collezionando 5,5 punti di media e altrettanti rimbalzi: troppo poco per una che sarebbe dovuta essere una delle leader in campo e tra le migliori realizzatrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

