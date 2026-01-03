Questo fine settimana si svolge il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di basket. Con due giornate rimaste nel girone d’andata, la corsa alle Final Eight di Coppa Italia è ancora molto aperta, con otto squadre in lotta per gli ultimi tre posti disponibili. Un momento cruciale per il proseguimento della stagione, che potrebbe cambiare le gerarchie in classifica.

Si disputa questo fine settimana il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di basket e con due giornate alla fine del girone d’andata è apertissima la corsa alle Final Eight di Coppa Italia, con ben otto squadre ancora in corsa per gli ultimi tre posti disponibili. Anche se l’incognita Trapani potrebbe cambiare le carte in tavola. Si parte con lo scontro diretto tra Napoli e Varese domani pomeriggio, con l’anticipo della quattrodicesima giornata che vede di fronte i campani – attualmente ottavi con 12 punti – e i lombardi, che inseguono a quota 10 punti. Se Napoli vince mette un’ipoteca quasi certa sulla Coppa Italia, mentre un successo di Varese riaprirebbe i giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, 80 minuti per decidere le qualificate alla Coppa Italia

Leggi anche: Pallanuoto, definite le qualificate alla Final Four di Coppa Italia: la Pro Recco proverà a difendere il titolo a Genova

Leggi anche: Pallamano: Cassano Magnano chiude il girone d’andata in testa alla Serie A Gold. Ci sono le qualificate per la Coppa Italia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Basket, 80 minuti per decidere le qualificate alla Coppa Italia - Si disputa questo fine settimana il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di basket e con due giornate alla fine del girone d’andata è ... oasport.it

Urania Basket. . Intervallo con Coach Bizzozero per l’analisi dei primi 20 minuti di Milano-Cento - facebook.com facebook

Si chiama Audi Crooks, ha 21 anni, è il nuovo fenomeno mondiale del basket femminile, ma sui social ha milioni di haters: - nelle ultime cinque partite ha segnato 47, 30, 30, 41 e 35 punti, e i media americani l'hanno soprannominata "Lady Shaq"... - in questa x.com