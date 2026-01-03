Barriere alle zone pedonali | Ok ma serve una visione più ampia per il commercio

L’introduzione di dissuasori nelle zone pedonali del centro storico può tutelare la fruibilità e la sicurezza, ma è fondamentale inserirli in una strategia più ampia per il commercio locale. Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate, sottolinea l’importanza di un’azione coordinata che consideri anche le esigenze degli esercizi commerciali e il benessere complessivo del centro, evitando approcci isolati o temporanei.

Ok alla tutela delle zone pedonalizzate del centro, ma nell’ambito di una strategia complessiva. E’ il ragionamento di Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate, a commento dell’annuncio del sindaco Lattuca sull’installazione, nei fine settimana, di dissuasori fisici – come barre, piloni e sistemi retrattili – a tutela delle zone pedonali del centro storico. "Il provvedimento ha una sua ratio – afferma Patrignani – perché se esistono aree pedonali, queste devono essere realmente tali e rispettate. In questo senso, i dissuasori non possono essere contestati per principio. Secondo Confcommercio, tuttavia, l’annuncio avrebbe dovuto essere inserito in una visione più ampia e strutturata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

