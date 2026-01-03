Barista preso a pugni in faccia | voleva allontanare due clienti molesti

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, un barista di 53 anni è stato vittima di un’aggressione nel tentativo di gestire clienti molesti. Nonostante il suo intento fosse quello di mantenere la calma nel locale, è stato colpito con calci e pugni da tre persone. L’incidente evidenzia le difficoltà e i rischi legati al lavoro di chi presiede un’attività di ristorazione.

Voleva solo riportare la calma nel locale dove lavora, ma è stato aggredito a calci e pugni. È quanto accaduto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio a un barista di 53 anni, aggredito brutalmente da tre clienti che aveva cercato di allontanare perché molesti.L’episodio si è verificato poco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

