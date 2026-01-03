Bar centrale scintille tra Bortone e Lambertucci | Cresci Ma cosa dici?

In un episodio di Bar Centrale su Rai 1, si è svolto uno scontro tra Rosanna Lambertucci e Serena Bertone, incentrato sulla discussione riguardante il lavoro femminile. La conversazione ha evidenziato divergenze di opinioni tra le due ospiti, con momenti di confronto diretto e toni pacati. L’evento ha attirato l’attenzione sul tema, offrendo uno spunto di riflessione sulle diverse prospettive in materia di pari opportunità e ruolo delle donne nel mondo del lavoro.

Scontro nello studio di Bar Centrale su Rai 1 tra Rosanna Lambertucci e Serena Bertone. Al centro del dibattito il tema del lavoro femminile. "I lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne in Italia. Avranno pure lo stesso tipo di retribuzione degli uomini, ma purtroppo le donne fanno lavori di livello inferiore rispetto agli uomini", ha cominciato la Bortone. Immediata la replica della collega: "La donna oggi ha più numeri degli uomini, li stiamo superando. Come mai non abbiamo lo stesso tipo di retribuzione? Arriverà perché siamo avanti, le capacità che abbiamo noi donne di riuscire a coprire una serie di ruoli, un uomo non ce l'ha".

