Bando regionale grandi eventi i chiarimenti di Calabrese sulle proposte non ammesse
L'assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese, ha fornito chiarimenti in merito alle proposte non ammesse nel bando regionale per grandi eventi,
Dopo la denuncia di alcuni operatori del settore spettacoli sull'avviso pubblico della Regione 'La Calabria che incanta', arriva la replica dell'assessore regionale al turismo, Giovanni Calabrese.La premessa di Calabrese, in una nota, è che “la nostra regione ha ormai consolidato una presenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Circa 500mila euro a disposizione per l'organizzazione di eventi regionali: c'è il bando regionale
Leggi anche: Cosa fare ad Halloween: i grandi classici e le proposte alternative in Italia e in Europa tra feste, eventi e borghi delle streghe
Bando regionale grandi eventi, esclusioni eccellenti: fuori anche il Kaulonia Tarantella Festival; Bando grandi eventi, fuori (per ora) il Catonateatro e il Kaulonia Tarantella Festival · ilreggino.it; Festival Umberto Giordano: impegno di spesa da 300 mila euro legato all’esito del bando regionale “Grandi eventi; Cultura, la rivolta dei grandi eventi: «La Calabria che incanta... siamo noi».
FESTIVAL GIORDANO Festival Umberto Giordano: impegno di spesa da 300 mila euro legato all’esito del bando regionale “Grandi eventi” - Impegno di spesa per la candidatura del “Festival Umberto Giordano” all’avviso pubblico regionale “Open Call Grandi Eventi” ... statoquotidiano.it
Il PD: “Sul bando per i grandi eventi, ci vergogniamo di chi si vergogna” - Il PD auspica iniziative che tengano in maggiore considerazione le realtà associative e culturali di Civitavecchia e del suo comprensorio. lagone.it
Cultura, la rivolta dei grandi eventi: «La Calabria che incanta... siamo noi» - Giocano sul titolo del bando regionale i responsabili di istituzioni come Fatti di Musica, Catona Teatro, Politeama di Catanzaro e altri ancora, che scrivono al presidente Occhiuto: «Esclusi senza alc ... msn.com
Raccolta differenziata: online il bando regionale da 21milioni di euro per gli impianti pubblici - facebook.com facebook
#Bando regionale per il sostegno a progetti di #internazionalizzazione delle #PMI e aggregazioni di PMI 2026-2027. Info: confartigianato.ra.it/news.phpidnew… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.